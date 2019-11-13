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Венеция вновь ушла под воду 

Рамблер 8 часов назад
Один из главных туристических городов Италии вновь оказался под водой.
Центр Венеции затопило из-за непрекращающихся дождей. Вода полностью покрыла площадь Сан-Марко, многие кафе и магазины также стали жертвами стихии.
Отели предлагают гостям одноразовые непромокаемые сапоги до колен. Людям приходится передвигаться по городу по специальным пешеходным дорожкам, которые возвели над водой.
12 ноября было решено закрыть детские сады из соображений безопасности.
По данным метеорологов, в ближайшее время дожди не прекратятся. Особенно сильно стихия затронет северо-восток Италии и Сицилию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что круизным лайнерам запретят заходить в Венецию. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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