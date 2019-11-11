Россияне рассказали, зачем отправляются за границу 

Стало известно, зачем российские туристы едут отдыхать за границу. Такой вопрос задали специалисты сервиса Aviasales, проведя опрос среди 11 тысяч россиян.
Так, опрос показал, что половина респондентов жаждут новых впечатлений и мечтают избавиться от рутины. Многие признались, что настолько сильно устают на работе, что предпочитают исключительно отдых по системе all inclusive.
Примерно 30% стремятся подарить яркие впечатления близким (детям или родителям), с которыми они отправляются в отпуск.
Интересно, что еще 10% россиян стремятся попрактиковать язык в поездке заграницу. "Погружение в среду" они предпочитают каким-либо обучающим курсам.
Остальные 10% стремятся к вкусной еде, отправляясь на отдых.
Ранее "Рамблер" сообщал, куда россияне собираются отправиться на Новый год.