Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые безопасные гражданские самолеты 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает о самых безопасных гражданских самолётах. Многие люди страдают аэрофобией, и лишь от одной мысли, что им нужно войти в салон самолёта, начинают нервничать. Но некоторым помогает справиться с волнением изучение статистика катастроф и сравнение данных об авиакомпаниях. Например, есть модели самолётов, которые ломаются крайне редко, и авиакомпании, у которых за десятки лет не было ни одного авиаинцидента. Смотрите ролик и узнайте больше о безопасности авиаперелётов.
Ранее «Рамблер» рассказал о местах, над которыми запрещено летать самолётам. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Камчатка или Исландия: куда дешевле съездить
Камчатка или Исландия: куда дешевле съездить
В РФ снимут запрет на провоз жидкости в самолете
В РФ снимут запрет на провоз жидкости в самолете
Стюардессы рассказали шокирующие истории
Стюардессы рассказали шокирующие истории 2
Что иностранцы думают о русских
Что иностранцы думают о русских 57
5 секретов успешного путешествия
5 секретов успешного путешествия 2
Видео
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
01:55
Открывается продажа билетов на поезда в Крым
Новости путешествий
Аэропорт «Внуково» станет носить имя Туполева
00:35
Аэропорт «Внуково» станет носить имя Туполева
Новости путешествий
Финское побережье заполонили «ледяные яйца»
00:17
Финское побережье заполонили «ледяные яйца»
Новости путешествий
Самые безопасные гражданские самолеты
13:04
Самые безопасные гражданские самолеты
Новости путешествий
Какие наши города больше всего любят иностранцы
00:39
Какие наши города больше всего любят иностранцы
Новости путешествий
Турция для россиян подорожает
01:05
Турция для россиян подорожает
Новости путешествий
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
03:06
Стало известно, где россияне отдохнут в ноябре
Новости путешествий
Пробка из машин стоит в бельгийском лесу 70 лет
12:07
Пробка из машин стоит в бельгийском лесу 70 лет
Новости путешествий
Как получить американскую визу без проблем
00:29
Как получить американскую визу без проблем
Новости путешествий
Российские города, куда рвутся иностранные туристы
00:39
Российские города, куда рвутся иностранные туристы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение