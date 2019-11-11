Самые безопасные гражданские самолеты

Видео рассказывает о самых безопасных гражданских самолётах. Многие люди страдают аэрофобией, и лишь от одной мысли, что им нужно войти в салон самолёта, начинают нервничать. Но некоторым помогает справиться с волнением изучение статистика катастроф и сравнение данных об авиакомпаниях. Например, есть модели самолётов, которые ломаются крайне редко, и авиакомпании, у которых за десятки лет не было ни одного авиаинцидента. Смотрите ролик и узнайте больше о безопасности авиаперелётов.