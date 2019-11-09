Места, над которыми запрещено летать самолетам

В мире существует много мест, над которыми не пролетают самолеты. «Рамблер» расскажет о самых значимых из них.

Полюса планеты

Магнитные полюса земли могут дезориентировать навигационные приборы авиалайнеров. А отсутствие поблизости аэропортов — дополнительная преграда, ведь в случае экстренной ситуации самолет не сможет совершить посадку. Также истощенный озоновый слой на Северном и Южном полюсе приведет к тому, что члены экипажа и пассажиры получат повышенную долю космической радиации.

Антарктида

Эта зона считается запретной для полетов из-за неблагоприятного климата и отсутствия возможности, в случае необходимости, в совершении экстренной посадки.

Гималаи

Все дело в горах — при необходимости будет невозможно посадить самолет. К тому же, в случае разгерметизации у пилотов есть инструкция, в которой сказано, что они обязаны снизить высоту до 3-4 км над уровнем моря, чтобы человек мог дышать самостоятельно, воздух станет более теплый и выровняется давление.

Диснейленд и Дисней Уорлд

В 2003 году эти два места заплатили огромные деньги, чтобы зона над их парками стала бесполетной. Все это делалось исключительно для безопасности 13 миллионов людей, которые ежегодно посещают Диснейленд и Дисней Уорлд.

«Зона 51»

В 2013 году правительство признало запретным для полетов пространство над «Зоной 51». Это место расположено в пустыне на юге штата Невада, США.