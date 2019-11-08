Финское побережье заполонили «ледяные яйца»

Пляж Марджаниеми на острове Хайлуото в Финляндии заполонили "ледяные яйца".

Первым необычные природное явление обнаружил фотограф-любитель Ристо Маттила во время прогулки со своей женой. Мужчина рассказал СМИ, что одно из "яиц" было размером с футбольный мяч. Он признался, что никогда не видел ничего подобного.

Как объяснил Юни Вайнио, специалист по льду из Финского метеорологического института, кусочки льда стали круглыми под влиянием ветра и воды. По словам эксперта, такое явление можно наблюдать только раз в год.