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Финское побережье заполонили «ледяные яйца» 

Рамблер 48 минут назад
Пляж Марджаниеми на острове Хайлуото в Финляндии заполонили "ледяные яйца".
Первым необычные природное явление обнаружил фотограф-любитель Ристо Маттила во время прогулки со своей женой. Мужчина рассказал СМИ, что одно из "яиц" было размером с футбольный мяч. Он признался, что никогда не видел ничего подобного.
Как объяснил Юни Вайнио, специалист по льду из Финского метеорологического института, кусочки льда стали круглыми под влиянием ветра и воды. По словам эксперта, такое явление можно наблюдать только раз в год.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что смертоносный тайфун может погубить сотни японцев. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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