Смертоносный тайфун может погубить сотни японцев

К Японии приближается тайфун "Хигибис", который по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. В тот год из-за стихийного бедствия погибли сотни человек. Представитель Главного метеорологического агентства рассказал:

"Очень мощный тайфун, не снижая своей силы, завтра может непосредственно обрушиться на районы Токай и Канто (вокруг Токио). Кроме штормового ветра и высоких волн есть опасность рекордно сильных ливней".

Эксперт также добавил, что по всей стране ожидается штормовой ветер, оползни, высокие волны, затопления и паводки. Чтобы защитить себя и своих близких, японцам советуют до того, как усилится ветер, следовать указаниям об эвакуации и как можно быстрее принимать меры безопасности.