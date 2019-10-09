Страны, куда опасно ездить с детьми

Последнее время СМИ сотрясают сообщения о происшествиях с россиянами в других странах. Самое страшное в том, что в большинстве случаях пострадавшими оказываются дети. Некоторые эксперты связывают большое количество несчастных случаев с расслабленным поведением взрослых на отдыхе, но иногда причина кроется в халатности персонала, оборудовании отеля и экономии на постояльцах. "Рамблер" узнал, в каких странах россияне младше 18 лет чаще всего обращаются за медицинской помощью.

Эфиопия и Камерун

Эти африканские страны лидируют по числу несчастных случаев, произошедших с детьми. Все это происходит из-за того, что там риск заболеть малярией или желтой лихорадкой значительно выше, чем в других. Кроме того, в случае болезни вам вряд ли предоставят квалифицированную медицинскую помощь. Дело в том, что ее там просто нет. Кроме того, в этих государствах расцветает бандитизм и грабеж. Даже в туристических и дорогих районах можно нарваться на преступников. Именно поэтому в эти страны не стоит ехать для семейного отдыха.

Тайланд

В последнее время все больше и больше россиян приезжают "зимовать" в Тайланд. Часто они путешествуют туда семьями, но специалисты не советуют возить туда малышей. Во-первых, смена погоды при возвращении в Россию может сыграть злую шутку. Во-вторых, в Тайланде очень жарко даже зимой, а влажность становится выше. Такой климат может навредить здоровью малыша. Еще один пункт — местная еда. Она совсем не подходит для питания маленьких детей, и даже школьники часто не выдерживают специфическую кухню, а что уже говорить о тех, кто младше.

Индия

Эта страна известна своей антисанитарией. Здесь проблемы с чистой водой, а в городе проще простого заразиться опасной инфекцией. Так же, как и в Тайланде, индийская кухня очень специфична, и не подходит для питания детей. Еще одной проблемой могут стать местные жители или их обычаи, которые просто могут испортить психику ребенку.