Аэропорт «Внуково» станет носить имя Туполева

Дата выбрана неслучайно, — присвоение имени в торжественной обстановке состоится накануне дня рождения знаменитого советского ученого. Именно он создал более 100 самолетов гражданской и военной авиации.

Присвоить имя авиаконструктора аэропорту Внуково было решено после подведения итогов всероссийского конкурса "Великие имена России".