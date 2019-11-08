Аэропорт «Внуково» станет носить имя Туполева 

8 ноября московскому аэропорту "Внуково" присвоят имя авиаконструктора Андрея Туполева.
Дата выбрана неслучайно, — присвоение имени в торжественной обстановке состоится накануне дня рождения знаменитого советского ученого. Именно он создал более 100 самолетов гражданской и военной авиации.
Присвоить имя авиаконструктора аэропорту Внуково было решено после подведения итогов всероссийского конкурса "Великие имена России".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о самых странных находках, которые сотрудники аэропортов обнаруживали в багаже пассажиров.