Сотрудники аэропортов рассказали о самых странных находках в чемоданах пассажиров

Работники аэропортов рассказали о самых необычных вещах, которые они находили в багаже пассажиров за все время работы.

Многие сообщали о том, что обнаруживали в чемоданах секс-игрушки, как правило, в больших количествах. Так, один из юзеров Reddit рассказал, как нашел в сумке у мужчины резиновую вагину и резиновую мужскую нижнюю часть торса.

Помимо этого, нередко пассажиры пытаются провезти в багаже животных. Пользователи вспомнили, как находили в чемоданах убитую пуму, живых крабов и даже тараканов.

Другие комментаторы делились еще более неоднозначными историями. Выяснилось, что некоторые люди, пытаясь сэкономить на перевозке тела, провозят в багаже усопших родственников.

Один из пользователей рассказал о том, как его мать напугала сотрудников аэропорта, когда в ее сумке обнаружили части для реалистичных кукол детей.