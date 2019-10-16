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Сотрудники аэропортов рассказали о самых странных находках в чемоданах пассажиров 

Рамблер 4 часа назад
Работники аэропортов рассказали о самых необычных вещах, которые они находили в багаже пассажиров за все время работы.
Многие сообщали о том, что обнаруживали в чемоданах секс-игрушки, как правило, в больших количествах. Так, один из юзеров Reddit рассказал, как нашел в сумке у мужчины резиновую вагину и резиновую мужскую нижнюю часть торса.
Помимо этого, нередко пассажиры пытаются провезти в багаже животных. Пользователи вспомнили, как находили в чемоданах убитую пуму, живых крабов и даже тараканов.
Другие комментаторы делились еще более неоднозначными историями. Выяснилось, что некоторые люди, пытаясь сэкономить на перевозке тела, провозят в багаже усопших родственников.
Один из пользователей рассказал о том, как его мать напугала сотрудников аэропорта, когда в ее сумке обнаружили части для реалистичных кукол детей.
Напомним, ранее "Рамблер" писал о новых правилах досмотра багажа в России.
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