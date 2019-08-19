В России вступили в силу новые правила досмотра багажа

В России с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

Правила провоза ужесточаются на всех видах транспорта. Проверять багаж будет не только у пассажиров судов, самолетов, поездов, но и у членов их экипажей и поездных бригад. Осмотр коснется и автомобилей.

Так, вес перевозимых фруктов, овощей, семян и других растительных продуктов должен не превышать пяти килограмм. В Россию можно будет ввозить не более трех букетов цветов, в каждом из которых максимум 15 цветов. Желающие провезти больше должны будут предъявить фитосанитарный сертификат. При его отсутствии продукция будет изъята.

Ограничения также коснуться провозки ананасов, авокадо, томатов, капусты, картофеля, орехов, елей, веток хвойных деревьев и других растений.