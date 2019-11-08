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Открывается продажа билетов на поезда в Крым 

Рамблер 4 часа назад
8 ноября открывается продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Движение поездов начнется в конце декабря.
Приобрести билеты россияне смогут как на сайте компании-перевозчика, так и в железнодорожных кассах. Перевозкой пассажиров займутся именные составы дальнего следования "Таврида".
Добраться из Москвы в Симферополь в купе можно будет по цене от 2966 рублей. Жителям Петербурга поездка обойдется дороже — от 3906 рублей за место в вагоне-купе.
Первый поезд на полуостров отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга. Время в пути составит 43,5 часов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых скучных городах для поездок, по мнению российских туристов. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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