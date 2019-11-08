Открывается продажа билетов на поезда в Крым

8 ноября открывается продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Движение поездов начнется в конце декабря.

Приобрести билеты россияне смогут как на сайте компании-перевозчика, так и в железнодорожных кассах. Перевозкой пассажиров займутся именные составы дальнего следования "Таврида".

Добраться из Москвы в Симферополь в купе можно будет по цене от 2966 рублей. Жителям Петербурга поездка обойдется дороже — от 3906 рублей за место в вагоне-купе.

Первый поезд на полуостров отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга. Время в пути составит 43,5 часов.