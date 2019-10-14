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Российские туристы назвали самые скучные города для поездок 

Рамблер 5 часов назад
Российские туристы рассказали, какие города в Европе являются самыми унылыми и неинтересными с точки зрения путешественников. На первом месте в этом антирейтинге оказалась финская столица. Хельсинки назвали невероятно скучным 30% опрошенных на сайте Aviasales. Россияне отметили, что провели там унылый отпуск из-за "плохой погоды и малого количества достопримечательностей".
На втором месте по унылости — столица Словакии Братислава. «Дорогие сувениры, невкусная еда, неинтересные достопримечательности и мало людей в барах» показались непривлекательными 25% ответивших.
Карловы Вары не советуют выбирать для отдыха 15% туристов — это "слишком маленький" городок и там некуда пойти.
В Мюнхен тоже скучно, ведь там «вечером можно пойти только в пивные бары». Варшава скучна, потому что там «мало культурно-исторических объектов», а Пиза пусть даже «симпатичная и недорогая», но ведь в ней «кроме башни, в ней нечего смотреть». Также в список самых скучных городов Европы вошли Вильнюс и Минск, где россияне также не нашли никаких интересных вариантов для вечернего отдыха.
Ранее "Рамблер" рассказал, о чем жалеют уехавшие в Доминикану россияне.
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