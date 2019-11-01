Какие монстры живут в Точке Немо 

Видео рассказывает о Точке Немо, самой удалённой от суше точки на планете. Его вычислили в 1992 году, находится она в южной части Тихого океана, а название получила в честь героя романов Жюля Верна, капитана подводной лодки «Наутилус» капитана Немо. Поскольку расстояние до ближайшего острова от точки Немо — более 2 500 километров, мало кто побывал в ней. И именно поэтому место почти не изучалось исследователями. Между тем, оно может таить множество сюрпризов.
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