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Города, которые скоро станут подводными 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает о городах, которым грозит уход под воду. Из-за глобального потепления уровень мирового океана поднимается, поэтому учёные предсказывают, что уже к середине нынешнего века многие приморские города окажутся затопленными. В числе таких городов — итальянская жемчужина Венеция. Город уже много веков страдает от наводнений, но в последние годы наводнения стали более тяжёлыми и участились. Не исключено, что уже наши дети не смогут полюбоваться легендарным городом. Какие ещё города могут скрыться под водой уже совсем скоро, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказал, почему не стоит бояться путешествовать в одиночку. 
Теги:
Новости путешествий , Видео
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