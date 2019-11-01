Города, которые скоро станут подводными

Видео рассказывает о городах, которым грозит уход под воду. Из-за глобального потепления уровень мирового океана поднимается, поэтому учёные предсказывают, что уже к середине нынешнего века многие приморские города окажутся затопленными. В числе таких городов — итальянская жемчужина Венеция. Город уже много веков страдает от наводнений, но в последние годы наводнения стали более тяжёлыми и участились. Не исключено, что уже наши дети не смогут полюбоваться легендарным городом. Какие ещё города могут скрыться под водой уже совсем скоро, расскажет ролик.