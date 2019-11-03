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Где отдыхают «инстаграмщицы» в холода 

Рамблер 2 часа назад
С наступлением холодов или первого снега "инстаграмщицы" улетают в теплые края, как птицы. Конечно же, им нужно сохранить фигуру, питаясь свежими фруктами и сохранять естественный загар. О том, куда они летают чаще всего, рассказывает "Рамблер".
Обычные люди с наступлением осени закупаются теплыми пуховиками и стараются не выходить из дома лишний раз. А вот знаменитые блогеры, которые зарабатывают на рекламе и постах в Instagram отправляются в теплые страны, чтобы сделать побольше красивых фотографий и не мучить себя несколькими слоями пуховиков.
Девушки выбирают шикарные курорты самых дорогих стран. Чаще всего они бывают там, где отдыхают звезды российского шоу-бизнеса: Мальдивы, Дубай, Санторини и Кипр. С наступлением зимы и новогодних каникул они выбирают восточные направления и уезжают в Азию: Индия, Тайланд и Вьетнам. От подписчиков они это не скрывают и выкладывают в Instagram.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий , Фото
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