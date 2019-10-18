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Российские туристы стали реже посещать Каталонию из-за беспорядков в стране 

Рамблер 3 часа назад
Россияне боятся посещать Каталонию
Фото: depositphotos.com
Из-за массовых беспорядков на улицах Каталонии турпоток из России значительно сократился.
В течение четырех дней в Каталонии продолжаются беспорядки. Людей пытаются разогнать, но это лишь усиливает гнев народа.
На днях к протестам присоединились спортивные организации, несмотря на то, что они должны сохранять политический нейтралитет. Так, футбольный клуб "Барселона" планирует отыграть один из ближайших матчей чемпионата Испании в форме, в дизайне которой будут использованы цвета каталонского флага.
Таким образом футболисты хотят поддержать каталонских политиков. Многих из них приговорили к тюремному заключению на срок от девяти до 13 лет лишения свободы за организацию референдума о независимости Каталонии.
В генеральном консульстве России в Барселоне подчеркнули, что протесты скорее всего существенно снизят туристический поток в регион. В Российском союзе туриндустрии эту информацию подтвердили, заявив, что накаленная обстановка уже негативно сказалась на желание россиян посещать Барселону и окрестности.
Сами туристы рассказывают о том, что находится в столице Каталонии сейчас не просто некомфортно, а по-настоящему страшно.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, чем опасно отсутствие туристической страховки.
Страны, в которых не любят туристов
Комментарии5
Новости путешествий , Российский союз туриндустрии
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