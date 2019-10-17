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Пассажирке подали «жалкую еду» в самолете 

Рамблер 1 час назад
Пассажирку авиакомпании British Airways, летевшую рейсом из Ванкувера в Лондон, не понравилась еда, которую ей подали бортпроводники. Об этом пишет издание Mirror.
Каролин Сондерс была так возмущена внешним видом поданного ей обеда, что решила поделиться фотографией на своей сранице в Twitter. Это был обед для вегетарианцев из "обычного тофу с простым рисом и кукурузой из банки, но Каролин назвала его "по-настоящему жалким", особенно учитывая тот факт, что это был длительный рейс, на котором должна быть полноценные сытные блюда. Экипаж судна пошел на встречу раздосадованной пассажирке и сумел ее обеспечить подходящей едой.
Carolyn Saunders
На сообщение пассажирки ответил представитель авиаперевозчика, который согласился, что еда выглядит "немного печально", и сообщил, что направит замечание команде общественного питания. Также представитель British Airways отметил, что все пассадиры могут заранее заказать один из четырнадцати вариантов обеда в соответствии со своей диетой и предпочтениями.
Ранее "Рамблер" писал, почему не стоит есть самолетную еду.
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