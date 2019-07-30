Почему я никогда не ем самолетную еду

Почти половину цены любого билета на самолет составляет питание. Поэтому, многие пассажиры обязательно берут свою порцию в самолете. Но я не из таких, я поняла, что на самом деле самолетная еда не нужна.

Есть несколько причин, почему я даже не притрагиваюсь к той еде, которую выдают стюардессы. Во-первых, я часто летаю азиатскими авиакомпаниями, они предлагают еду, которую тяжело переваривает желудок русских: острое, с большим количеством специй и приправ, а также морепродукты. О том, как они хранились, я ничего не знаю, а отпуск портить себе не хочу. Поэтому просто не беру.

Во-вторых, чартеры и дешевые авиакомпании часто подают сендвич и газировку. Оба этих продукта в сочетании могут вызвать диарею даже на земле, а уж о полете даже и говорить не стоит. Особенно, если вы летите несколько часов.

Еще я узнала о том, что на большой высоте наши вкусовые ощущения сильно меняются. Мы хуже чувствуем вкус. Для этого авиакомпании используют много соли, приправ и пищевых добавок. Поэтому, на борту нам нравится соленый томатный сок. Однажды я взяла еду из самолета и попыталась съесть ее после перелета, и все продукты были ужасно пересолены. Для обезвоженного в полете организма это может быть очень опасно.

Так, авиакомпании насильно продают нам невкусную, иногда испорченную еду, которая может навредить организму любого человека. Если вы не можете прожить без еды на борту, лучше берите ее с собой из дома. Приготовьте что-нибудь полезное и возьмите в самолет.