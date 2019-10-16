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Выяснилось, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни 

Рамблер 2 часа назад
Эксперты сервиса OneTwoTrip провели опрос среди 1419 пользователей и выяснили, как часто туристы увозят из отелей средства личной гигиены и увозят ли вообще.
Как выяснилось, 66% путешественников предпочитают оставлять все на своих местах, в том числе шампуни, кусочки мыла или шапочки для душа в отелях. При этом каждый пятый признался, что увозит с собой косметическое средство, если оно понравилось.
7% респондентов забирают все, что можно забрать, 5% увозят только средства для душа, а 2% предпочитают забирать лишь одноразовые тапочки.
Согласно правилам, постояльцы отелей имеют право увозить с собой любые одноразовые принадлежности, будь то гель для душа, шампунь или дорожный набор с нитками. А вот вещи, предназначенные для многократного использования, увозить запрещено. Среди них халаты, посуда и полотенца.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, где в отелях расположены видеокамеры.
Новости путешествий , Видео
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