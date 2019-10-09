Где расположены камеры видеонаблюдения в отелях 

Все отели имеют видеокамеры, наблюдающие за персоналом и гостями. "Рамблер" составил список мест, где вероятность попасть под прицел гостиничного видеообъектива близится к 100%.
Периметр здания
Обычно гостиницы вкладываются в систему контроля и безопасности, чтобы иметь возможность установить личности преступников, проникающих в номера снаружи.
Стойка ресепшена
Записи со стойки ресепшн позволяют выяснить в случае конфликта с гостем, кто был виноват — сотрудник или турист.
Лестницы и коридоры
Как и другие общественные зоны, лестницы и коридоры чаще всего "простреливаются" из видеокамер. Это сделано в том числе для защиты одних гостей от других гостей отеля. А также для контроля за поведением персонала.
Рестораны и бары
Не надо тайком воровать еду в ресторанах. Даже если рядом нет официантов. Все эти моменты записываются на видео. Обычно к этому относятся снисходительно — прежде всего, эти камеры следят за поведением персонала. Но наглеть туристам не стоит, а то их могут показательно "распять" на выезде из гостиницы, как это недавно случилось с россиянами в Турции.
Служебные зоны
Как правило, среди персонала отелей наблюдается большая текучка, поэтому надзор за происходящем в служебных зонах необходим. Также через служебные зоны в отель могут пытаться проникнуть воры и другие преступники.
Бассейн
Причина все та же — забота о безопасности гостей и сбор необходимых данных. Если произойдет несчастный случай, можно будет выяснить, что послужило его причиной, опираясь на видеозапись.
Номера
В номерах отелей видеокамер нет, это запрещено законом. Обычно постояльцы путают с камерой мигающий датчик устройства противопожарной безопасности. Тем не менее, в одном случае из тысячи видеокамера может быть в номере, но устанавливать ее будет не отель, а службы государственной безопасности в рамках расследования какого-либо дела. Если вы крупный чиновник, замешанный в коррупционных скандалах, или крупный иностранный чиновник на территории недружественного государства, или мафиозо, за которым охотится Интерпол — помните об этом и ведите себя в номере отеля так, чтобы видеозапись было не стыдно показать маме.