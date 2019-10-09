Где расположены камеры видеонаблюдения в отелях

Все отели имеют видеокамеры, наблюдающие за персоналом и гостями. "Рамблер" составил список мест, где вероятность попасть под прицел гостиничного видеообъектива близится к 100%.

Периметр здания

Обычно гостиницы вкладываются в систему контроля и безопасности, чтобы иметь возможность установить личности преступников, проникающих в номера снаружи.

Стойка ресепшена

Записи со стойки ресепшн позволяют выяснить в случае конфликта с гостем, кто был виноват — сотрудник или турист.

Лестницы и коридоры

Как и другие общественные зоны, лестницы и коридоры чаще всего "простреливаются" из видеокамер. Это сделано в том числе для защиты одних гостей от других гостей отеля. А также для контроля за поведением персонала.

Рестораны и бары

Не надо тайком воровать еду в ресторанах. Даже если рядом нет официантов. Все эти моменты записываются на видео. Обычно к этому относятся снисходительно — прежде всего, эти камеры следят за поведением персонала. Но наглеть туристам не стоит, а то их могут показательно "распять" на выезде из гостиницы, как это недавно случилось с россиянами в Турции.

Служебные зоны

Как правило, среди персонала отелей наблюдается большая текучка, поэтому надзор за происходящем в служебных зонах необходим. Также через служебные зоны в отель могут пытаться проникнуть воры и другие преступники.

Бассейн

Причина все та же — забота о безопасности гостей и сбор необходимых данных. Если произойдет несчастный случай, можно будет выяснить, что послужило его причиной, опираясь на видеозапись.

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