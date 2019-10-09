Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где расположены камеры видеонаблюдения в отелях 

Рамблер 11 часов назад
Где расположены камеры видеонаблюдения в отелях
Фото: depositphotos.com
Все отели имеют видеокамеры, наблюдающие за персоналом и гостями. "Рамблер" составил список мест, где вероятность попасть под прицел гостиничного видеообъектива близится к 100%.

Периметр здания

Обычно гостиницы вкладываются в систему контроля и безопасности, чтобы иметь возможность установить личности преступников, проникающих в номера снаружи.

Стойка ресепшена

Записи со стойки ресепшн позволяют выяснить в случае конфликта с гостем, кто был виноват — сотрудник или турист.

Лестницы и коридоры

Как и другие общественные зоны, лестницы и коридоры чаще всего "простреливаются" из видеокамер. Это сделано в том числе для защиты одних гостей от других гостей отеля. А также для контроля за поведением персонала.

Рестораны и бары

Не надо тайком воровать еду в ресторанах. Даже если рядом нет официантов. Все эти моменты записываются на видео. Обычно к этому относятся снисходительно — прежде всего, эти камеры следят за поведением персонала. Но наглеть туристам не стоит, а то их могут показательно "распять" на выезде из гостиницы, как это недавно случилось с россиянами в Турции.

Служебные зоны

Как правило, среди персонала отелей наблюдается большая текучка, поэтому надзор за происходящем в служебных зонах необходим. Также через служебные зоны в отель могут пытаться проникнуть воры и другие преступники.

Бассейн

Причина все та же — забота о безопасности гостей и сбор необходимых данных. Если произойдет несчастный случай, можно будет выяснить, что послужило его причиной, опираясь на видеозапись.

Номера

В номерах отелей видеокамер нет, это запрещено законом. Обычно постояльцы путают с камерой мигающий датчик устройства противопожарной безопасности. Тем не менее, в одном случае из тысячи видеокамера может быть в номере, но устанавливать ее будет не отель, а службы государственной безопасности в рамках расследования какого-либо дела. Если вы крупный чиновник, замешанный в коррупционных скандалах, или крупный иностранный чиновник на территории недружественного государства, или мафиозо, за которым охотится Интерпол — помните об этом и ведите себя в номере отеля так, чтобы видеозапись было не стыдно показать маме.
Уголки планеты, где не действуют законы гравитации
Комментарии
Новости путешествий , Интерпол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты самые выгодные туры на море для россиян
Раскрыты самые выгодные туры на море для россиян
Для туристов в беде разработали приложение
Для туристов в беде разработали приложение
Советы, которые помогут провести отпуск без бед
Советы, которые помогут провести отпуск без бед
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
Ростуризм исключил из реестра еще 12 туроператоров
Ростуризм исключил из реестра еще 12 туроператоров
Видео
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
00:37
Россияне выберут самый «смешной» населенный пункт
Новости путешествий
Самые необычные вокзалы в мире
10:44
Самые необычные вокзалы в мире
Новости путешествий
Уголки планеты, где гравитация действует странно
10:31
Уголки планеты, где гравитация действует странно
Новости путешествий
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
03:10
5 странных вещей, которые происходят с телом во время полета
Новости путешествий
Чем опасно катание на пляжных «бананах»
03:29
Чем опасно катание на пляжных «бананах»
Новости путешествий
Названы самые переполненные туристами места в мире
00:40
Названы самые переполненные туристами места в мире
Новости путешествий
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Голландия исчезнет с карты мира
00:32
Голландия исчезнет с карты мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение