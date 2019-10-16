Бортпроводники пояснили, почему не берут чаевые

Представители ассоциации бортпроводников (AFA), которая состоит из профессиональных стюардов и стюардесс, рассказали, могут ли пассажиры предложить экипажу чаевые.

По словам специалистов, бортпроводники — это профессионалы, соблюдающие строгие правила поведения и придерживающиеся практически военной дисциплины. Им необходимо полностью концентрироваться и оперативно реагировать на любую сложившуюся ситуацию. Их главная обязанность — поддерживать безопасность пассажиров на борту.

AFA подчеркнули, что стюардесс и стюардов вполне можно сравнить с пожарными и полицейскими. Вот почему предлагать им чаевые за еду и напитки — это пустая трата времени.

Более того, подобная любезность ставит экипаж в неловкую ситуацию, ведь по правилам им запрещено принимать денежное вознаграждение. В AFA отмечают, что поблагодарить сотрудников можно другими способами. Например, отправив после рейса на почту авиакомпании письмо с благодарностью бортпроводнику или всему экипажу.