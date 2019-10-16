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Бортпроводники пояснили, почему не берут чаевые 

Рамблер 3 часа назад
Представители ассоциации бортпроводников (AFA), которая состоит из профессиональных стюардов и стюардесс, рассказали, могут ли пассажиры предложить экипажу чаевые.
По словам специалистов, бортпроводники — это профессионалы, соблюдающие строгие правила поведения и придерживающиеся практически военной дисциплины. Им необходимо полностью концентрироваться и оперативно реагировать на любую сложившуюся ситуацию. Их главная обязанность — поддерживать безопасность пассажиров на борту.
AFA подчеркнули, что стюардесс и стюардов вполне можно сравнить с пожарными и полицейскими. Вот почему предлагать им чаевые за еду и напитки — это пустая трата времени.
Более того, подобная любезность ставит экипаж в неловкую ситуацию, ведь по правилам им запрещено принимать денежное вознаграждение. В AFA отмечают, что поблагодарить сотрудников можно другими способами. Например, отправив после рейса на почту авиакомпании письмо с благодарностью бортпроводнику или всему экипажу.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, где принято давать чаевые и в каком размере.
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