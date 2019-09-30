Где принято давать чаевые и сколько

Далеко не во всех странах чаевые — дело добровольное. Где-то они действительно оставляются, исходя из ваших пожеланий — если вам понравилось обслуживание и качество, где-то — это часть этикета, а где-то и вовсе обязанность. Давайте разбираться, где какие правила действуют, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Страны, где не принято давать чаевые

Да, и такое бывает. Оставить «на чай» в Китае или Японии — это сродни оскорблению. В Китае существует закон, который запрещает оставлять чаевые. Если официанта или работника гостиницы увидят в момент, когда он принимает благодарность от туриста, его могут уволить. Та же история со странами Скандинавии — сервисный сбор уже включен в отелях и ресторанах, а отдельно благодарить таксистов и носильщиков здесь не принято.

Страны, где можно оставить чаевые по желанию

В списке — Россия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Вьетнам и большинство стран Европы. Вы можете отблагодарить горничную в отеле, носильщика, таксиста или гида — 1-2 евро/доллара будет достаточно. Количество чаевых, которые стоит оставить в ресторане, — около 10% от суммы чека. В Англии вы можете оставить чаевые, но лучше это делать ненавязчиво — например, округляя сумму чека или стоимость проезда в такси. В баре вы можете заказать один дополнительный напиток и добавить, что он для бармена. В ресторане оставляют не больше 1-2 фунтов.

Где обязательно оставлять чаевые?

Во всех штатах Америки крайне важно отблагодарить обслуживающий персонал. В ресторанах размер чаевых прописан в чеке и добавляется к итоговой сумме. Как правило, оставить меньше 10% просто неприлично. Норма — 15-25%. В противном случае к вам подойдет менеджер и будет упорно выяснять, что конкретно не понравилось в обслуживании. В кафе и барах размер чаевых может быть снижен до 10-15%, в заведениях фаст-фуда нужно оставить хотя бы $2. Благодарность таксисту обязательна — не менее 15%. Отблагодарить горничную и носильщика в отеле — тоже важная часть программы: оставлять нужно от $2 до $5 в день в зависимости от уровня гостиницы.