Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где принято давать чаевые и сколько 

Рамблер 3 часа назад
Далеко не во всех странах чаевые — дело добровольное. Где-то они действительно оставляются, исходя из ваших пожеланий — если вам понравилось обслуживание и качество, где-то — это часть этикета, а где-то и вовсе обязанность. Давайте разбираться, где какие правила действуют, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Страны, где не принято давать чаевые

Да, и такое бывает. Оставить «на чай» в Китае или Японии — это сродни оскорблению. В Китае существует закон, который запрещает оставлять чаевые. Если официанта или работника гостиницы увидят в момент, когда он принимает благодарность от туриста, его могут уволить. Та же история со странами Скандинавии — сервисный сбор уже включен в отелях и ресторанах, а отдельно благодарить таксистов и носильщиков здесь не принято.

Страны, где можно оставить чаевые по желанию

В списке — Россия, Таиланд, ОАЭ, Турция, Вьетнам и большинство стран Европы. Вы можете отблагодарить горничную в отеле, носильщика, таксиста или гида — 1-2 евро/доллара будет достаточно. Количество чаевых, которые стоит оставить в ресторане, — около 10% от суммы чека. В Англии вы можете оставить чаевые, но лучше это делать ненавязчиво — например, округляя сумму чека или стоимость проезда в такси. В баре вы можете заказать один дополнительный напиток и добавить, что он для бармена. В ресторане оставляют не больше 1-2 фунтов.

Где обязательно оставлять чаевые?

Во всех штатах Америки крайне важно отблагодарить обслуживающий персонал. В ресторанах размер чаевых прописан в чеке и добавляется к итоговой сумме. Как правило, оставить меньше 10% просто неприлично. Норма — 15-25%. В противном случае к вам подойдет менеджер и будет упорно выяснять, что конкретно не понравилось в обслуживании. В кафе и барах размер чаевых может быть снижен до 10-15%, в заведениях фаст-фуда нужно оставить хотя бы $2. Благодарность таксисту обязательна — не менее 15%. Отблагодарить горничную и носильщика в отеле — тоже важная часть программы: оставлять нужно от $2 до $5 в день в зависимости от уровня гостиницы.
Комментарии4
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего стоит опасаться на вокзалах
Чего стоит опасаться на вокзалах1
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов
Ростуризм исключил из реестра полсотни операторов1
Россияне опозорились в турецком отеле
Россияне опозорились в турецком отеле330
В Португалии туристов будут штрафовать за окурки
В Португалии туристов будут штрафовать за окурки1
Названы топ-10 популярных у иностранцев регионов
Названы топ-10 популярных у иностранцев регионов
Видео
Саудовскую Аравию открыли для туристов
01:20
Саудовскую Аравию открыли для туристов
Новости путешествий
Почему русские разлюбили Черногорию
00:14
Почему русские разлюбили Черногорию
Новости путешествий
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Аномальные зоны Урала, где все необычно
11:43
Аномальные зоны Урала, где все необычно
Новости путешествий
Что похоронила под собой пустыня Сахара
04:19
Что похоронила под собой пустыня Сахара
Новости путешествий
Пассажирка застряла в туалете самолета
00:27
Пассажирка застряла в туалете самолета
Новости путешествий
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
00:35
РЖД продают проездной на ночной поезд Москва — СПб
Новости путешествий
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
00:47
Как эвакуироваться из самолёта по надувному трапу
Новости путешествий
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
00:58
Как выглядят руины Чернобыльской АЭС изнутри
Новости путешествий
Затерянные острова, овеянные легендами
11:56
Затерянные острова, овеянные легендами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение