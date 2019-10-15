Южнокорейские пограничники усомнились в истинных целях россиянок

Российские туристки прилетели в Южную Корею, однако из аэропорта их так и не выпустили. Девушки Надежда и Анастасия прибыли в Сеул, они хотели приобщиться к местной культуре, посмотреть достопримечательности, попробовать корейскую кухню, другими словами — культурно отдохнуть.

Однако их планам не суждено было сбыться, сотрудники аэропорта усмотрели в лицах девушек пониженную социальную ответственность и решили их отправить обратно. Надежде повезло больше, она улетела на родина в тот же день, а вот Анастасии пришлось четыре дня ждать в подвале. При этом у девушек все документы были в порядке, включая маршрутный лист, бронь на проживание и обратные билеты. Но это все равно не помогло.