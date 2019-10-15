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Названы самые небезопасные авиакомпании 

Рамблер 2 часа назад
Эксперты провели исследование и выявили, какие авиакомпании можно считать самыми небезопасными для пассажиров. Об этом сообщает издание Buying Business Travel.
Специалисты портала Airlineratings проверили 250 авиаперевозчиков на соответствие требованиям безопасности. Так, чтобы считаться безопасной, авиакомпании необходимо было соответствовать всем требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации, иметь подтверждённый сертификат IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта и разрешения на полеты в европейском и американском воздушном пространстве, не иметь происшествий с человеческими жертвами за последние 10 лет и не использовать самолеты, выпущенные до 1990 года.
Меньше всего доверять эксперты советуют авиакомпании Nepal Airlines (Непал), а также US-Bangla Airlines из Бангладеша, Blue Wing из Суринама и Airlines PNG из Папуа-Новая Гвинея.
Потенциально опасными признаны Kam Air (Афганистан), Iraqi Airways (Ирак), Ariana Afghan Airlines (Афганистан) и две тайских авиакомпании Nok Air и AirAsia Thailand.
В рейтинг также попали российские перевозчики: самыми безопасными оказались S7, "Якутия", "Россия", "Уральские авиалинии", "Нордавиа" и "Победа".
Ранее "Рамблер" писал, как действовать при задержке или отмене рейса.
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Новости путешествий , Видео , АК S7 , Уральские авиалинии
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