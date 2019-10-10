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Как действовать при задержке или отмене рейса 

Рамблер 2 часа назад
Билет на самолет — это договор между вами и авиакомпанией о том, что она должна доставить вас в определенное время и в определенное место. «Рамблер» рассказывает, как не растеряться, если с рейсом что-то пошло не так, и на какие компенсации вы имеете право.
О том, что рейс отменен или задержан, вы узнаете по смс, e-mailили в аэропорту. Вероятнее всего, вам вышлют ссылку, по которой нужно перейти и выбрать подходящий альтернативный рейс. Вы также можете связаться с call-центром компании и совершить свой выбор с их помощью.
Важно: обратите внимание на то, что новый перелет не может отличаться по цене билета. Увы, количество стыковок и дата могут меняться. В случае если альтернативы рейсов вас не устраивают, авиакомпания обязана вернуть вам деньги за билет.
Если вас ждут стыковочные рейсы, очень важно то, как вы приобретали билеты. Если вы сами планировали стыковку и бронировали билеты по отдельности, это проблематично. В случае задержки или отмены первого рейса вы можете не попасть на следующий, и за это несете ответственность только вы. Именно поэтому важно учитывать обстоятельства и делать разумные промежутки между полетами или приобретать второй билет с возможностью обмена и/или возврата.
Если вы приобретали оба билета одновременно как полноценный маршрут, не беспокойтесь: за ваше опоздание на стыковычный рейс ответственность несет авиакомпания.
Если рейс задержали на территории Евросоюза на два и более часов, вы имеете право на определенные компенсации. Среди них — питание и напитки в разумном соотношении ко времени ожидания, два телефонных звонка, факса или сообщения по электронной почте. При более длительных задержках вы имеете право на проживание в гостинице и трансфер между аэропортом и местом проживания.
Если вы планируете получать компенсацию, важно попросить представителя авиакомпании поставить отметку о задержке рейса на посадочном талоне или маршрутной квитанции. Затем напишите заявление на компенсацию и приложите документы и чеки, подтверждающие совершенные расходы.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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