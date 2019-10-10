Россияне рассказали, где проведут ноябрьские праздники

Ноябрьские праздники уже не за горами, и эксперты туриндустрии выяснили, куда отправятся российские туристы в эти дни. В опросе сервиса Ostrovok.ru приняли участие более 1500 россиян, результатами эксперты поделились с РИА Новости.

Каждый пятый участник опроса (20%) планирует поездку за границу, 11% будут путешествовать по родной стране, 10% в эти выходные отправятся в гости к родственникам, а 5% захотели съездить на экскурсию в интересный город одни днем. Еще 5% предпочли отдыхать на даче. а 2% займутся здоровьем и поедут в санаторий.

При этом 21% опрошенных пока не имеют никаких планов, а 26% — останутся дома из-за накопившихся дел или невозможности взять отпуск.