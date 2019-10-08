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Названы лучшие курорты России для осеннего отдыха 

Рамблер 15 часов назад
Эксперты перечислили самые популярные туристические направления этой осени. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ТурСтат. Большинство россиян предпочли отправиться на отдых в Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье.
В статистике учитывались данные о бронированиях с 1 сентября по 7 октября этого года. Чаще всего российские туристы выбирали курорты в Сочи, Анапе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Евпатории, Ялте, Белокурихе и Подмосковье.
При этом дешевле всего отдых обойдется в крымской Евпатории и краснодарской Анапе, а дороже всего в алтайской Белокурихе.
Ранее "Рамблер" рассказывал о "слабостях" российских туристов на отдыхе.
Новости путешествий , Видео
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