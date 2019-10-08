Названы лучшие курорты России для осеннего отдыха

Эксперты перечислили самые популярные туристические направления этой осени. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ТурСтат. Большинство россиян предпочли отправиться на отдых в Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье.

В статистике учитывались данные о бронированиях с 1 сентября по 7 октября этого года. Чаще всего российские туристы выбирали курорты в Сочи, Анапе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Евпатории, Ялте, Белокурихе и Подмосковье.

При этом дешевле всего отдых обойдется в крымской Евпатории и краснодарской Анапе, а дороже всего в алтайской Белокурихе.