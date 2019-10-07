Россияне признались в «слабостях» во время отдыха

Сервис Туту.ру провел исследование, в котором приняли участие более 2 600 пользователей. Они отвечали на вопрос: "Какие маленькие "слабости" вы чаще всего позволяете себе в отпуске?".

Как выяснилось, по 14% сограждан на отдыхе "едят больше, чем обычно", "выпивают больше алкоголя" и "спят до обеда или до вечера". А всем вышеперечисленным сразу развлекаются на отдыхе 28% ответивших. А 9% респондентов позволяют себе носить открытую одежду, в которой их не увидишь дома.

В ночные клубы, бары и на дискотеки позволяют себе ходить в поездках 3%. При этом 18% россиян не позволяют себе никаких слабостей даже в отпуске.