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Россияне признались в «слабостях» во время отдыха 

Рамблер 15 часов назад
Сервис Туту.ру провел исследование, в котором приняли участие более 2 600 пользователей. Они отвечали на вопрос: "Какие маленькие "слабости" вы чаще всего позволяете себе в отпуске?".
Как выяснилось, по 14% сограждан на отдыхе "едят больше, чем обычно", "выпивают больше алкоголя" и "спят до обеда или до вечера". А всем вышеперечисленным сразу развлекаются на отдыхе 28% ответивших. А 9% респондентов позволяют себе носить открытую одежду, в которой их не увидишь дома.
В ночные клубы, бары и на дискотеки позволяют себе ходить в поездках 3%. При этом 18% россиян не позволяют себе никаких слабостей даже в отпуске.
Новости путешествий , Видео
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