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Стало известно, как эффективно экономить в путешествиях 

Рамблер 13 часов назад
Российские туристы рассказали о том, как эффективней всего экономить в путешествиях.
Эксперты сервиса OneTwoTrip опросили более тысячи пользователей и выяснили, какие популярные лайфхаки помогают путешественникам действительно экономить в поездках.
Так, 79% респондентов, как правило, ищут билеты по близлежащим направлениям. Помимо этого крайне популярны сравнение цен на путешествие разными видами транспорта (69% пользователей удалось найти выгодные варианты), а также проверка стоимости перелета в соседние даты (именно так экономят 79,5% туристов).
Помимо этого, многие путешественники серьезно экономят, оплачивая отель сразу после бронирования, а не при заселении. Так происходит по двум причинам: во-первых, цены ниже, во-вторых, нередко удается сэкономить за счет колебаний курса валюты. Таким способом пользуются 65% туристов, у 48% из них получается снять номер дешевле.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как сэкономить на новогодних путешествиях.
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Новости путешествий , Видео
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