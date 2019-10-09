Стало известно, как эффективно экономить в путешествиях

Российские туристы рассказали о том, как эффективней всего экономить в путешествиях.

Эксперты сервиса OneTwoTrip опросили более тысячи пользователей и выяснили, какие популярные лайфхаки помогают путешественникам действительно экономить в поездках.

Так, 79% респондентов, как правило, ищут билеты по близлежащим направлениям. Помимо этого крайне популярны сравнение цен на путешествие разными видами транспорта (69% пользователей удалось найти выгодные варианты), а также проверка стоимости перелета в соседние даты (именно так экономят 79,5% туристов).

Помимо этого, многие путешественники серьезно экономят, оплачивая отель сразу после бронирования, а не при заселении. Так происходит по двум причинам: во-первых, цены ниже, во-вторых, нередко удается сэкономить за счет колебаний курса валюты. Таким способом пользуются 65% туристов, у 48% из них получается снять номер дешевле.