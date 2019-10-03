Выяснилось, как сэкономить на новогодних поездках

Эксперты назвали способ сэкономить на новогодних путешествиях

Эксперты одного из сервисов по бронированию авиабилетов рассказали, как сэкономить на новогоднем путешествии. По их мнению, лучше всего приобретать билеты на Новый год в октябре.

Так, в этом месяце можно максимально выгодно купить билеты в Японию: средняя стоимость 25 804 рубля — это на 30% дешевле, чем в ноябре. Помимо этого в ноябре подорожают билеты в Тунис, в октябре же их можно приобрести в среднем за 31 тысячу рублей.

Эксперты также напоминают, что в октябре туристы смогут забронировать билеты в Швецию за 14 тысяч рублей. В ноябре эта цена повысится на 20%.

Вдобавок к этому путешественники могут сэкономить до 15%, приобретая билеты в Армению, Италию и Таиланд в середине осени.