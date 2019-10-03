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Эксперты назвали способ сэкономить на новогодних путешествиях 

Рамблер 3 часа назад
Выяснилось, как сэкономить на новогодних поездках
Фото: depositphotos.com
Эксперты одного из сервисов по бронированию авиабилетов рассказали, как сэкономить на новогоднем путешествии. По их мнению, лучше всего приобретать билеты на Новый год в октябре.
Так, в этом месяце можно максимально выгодно купить билеты в Японию: средняя стоимость 25 804 рубля — это на 30% дешевле, чем в ноябре. Помимо этого в ноябре подорожают билеты в Тунис, в октябре же их можно приобрести в среднем за 31 тысячу рублей.
Эксперты также напоминают, что в октябре туристы смогут забронировать билеты в Швецию за 14 тысяч рублей. В ноябре эта цена повысится на 20%.
Вдобавок к этому путешественники могут сэкономить до 15%, приобретая билеты в Армению, Италию и Таиланд в середине осени.
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