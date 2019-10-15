Особняки с секретами, которые боятся покупать

Видео рассказывает о частных домах, которые годами не могут продать даже за бесценок. Всё делом в том, что эти особняки обладают секретами, которые отталкивают потенциальных покупателей. Например, апартаменты в престижном доме на Манхэттене в Нью-Йорке можно было бы назвать райским местом: огромная площадь, зимний сад, собственная терраса на крыше. Когда-то здесь устраивались вечеринки с участием знаменитостей. В 2011 году апартаменты выставили на продажу. Цена с тех пор упала почти на 40 процентов, но желающих их купить нет. Виной тому бывший владелец жилья, который, по слухам, предавался там странным утехам. Смотрите ролик и узнайте о других домах, куда никто не хочет переезжать.