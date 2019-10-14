Курорты, на которых отдыхают российские звезды

Ни для кого не секрет, что российские знаменитости помешаны на роскоши. И отдых за рубежом — не исключение. Они выбирают самые дорогие страны, отели и обслуживание. "Рамблер" узнал, где вероятнее всего можно встретить кумира.

Тайланд

Федор Бондарчук и Дима Билан. Это восточное направление было давно популярно у российских звезд. Пока города нашей страны утопают в снегу и метелях, в Тайланде бархатный сезон — нет ливней ураганов, а погода сухая и комфортная. В последнее время авиакомпании узнали о популярности этого курорта, поэтому стали запускать все больше дешевых рейсов в этом направлении. Так Тайланд стал популярен не только у богачей и знаменитостей, но и обычных туристов. Звезды едут сюда за комфортным климатом, развлечениями, дайвингом, серфингом и другой экзотикой. В Тайланде были замечены Анастасия Волочкова

Сочи

После того, как на южном курорте в 2014 году прошла Олимпиада, город стал очень комфортным и развитым для туристов. Сейчас в первой половине сентября ежегодно там проходит фестиваль "Новая волна". Несмотря на то, что на конкурсе выбирают лучших молодых российских исполнителей, туда съезжаются почти все отечественные звезды. В перерывах между выступлениями, пресс-конференциями и интервью их можно встретить гуляющими по городу, отдыхающими в местных кафе или на пляже. В последнее время в Сочи чаще всего отдыхали Алсу, Сергей Жуков , Валерия и Олег Газманов

ОАЭ