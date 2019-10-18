«Боинг-747» стал прибежищем для туристов

Смотрите видео и узнайте, как самолёт стал отелем. Пассажирский лайнер «Боинг-747» переоборудовал в гостиницу несколько лет австралиец Тоби Рис Дэви. Самолёт, когда-то принадлежавший арабской авиакомпании Etihad Airways, оказался таким большим, что его пришлось распилить на две части, зато сейчас постояльцы могут расположиться в уютных номерах, где есть не только спальни и санузлы, но и кухни. Ролик, снятый владельцем необычного отеля в Южном Уэльсе, показывает, какие условия ждут гостей.