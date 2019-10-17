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На что жалуются россияне в Турции 

Рамблер 1 час назад
Турция у россиян считается одним из самых лучших мест отдыха. Большинство уверены, что сервис там лучше, чем в других странах, а цены гораздо ниже. Из-за этого в 2019 году Турцию посетили больше миллиона российских туристов. «Рамблер» рассказывает, что изменилось на курортах, и на что жалуются путешественники.

Несоответствие номеров

Многие отдыхающие уверены, что отельеры снизили комфорт многих номеров и теперь они не соответствуют звездности отеля. В некоторых комнатах давно не делали ремонт, бытовая техника барахлит, а ещё часто случаются перебои с сантехникой. Кроме того, из-за качества уборки в труднодоступных местах появляется плесень и паутина. Владельцы гостиниц явно стараются сэкономить, а это отражается на состоянии помещений.

Хамское обслуживание

Россияне часто жалуются, что персонал игнорирует их просьбы. Уборщицы не обслуживают номера после просьб об этом, аниматоры не выполняют свою работу, а официанты хамят. Россияне уверены, что такое отношение не ко всем туристам, а только к русским. Ещё постояльцы обращают внимание на то, что персонал требует дополнительную работу за свои услуги.

Бюджетность

Консул России утверждают, что такие жалобы связаны с тем, что туристы выбирают более бюджетные отели, где обслуживание действительно оставляет желать лучшего. Он уверен, что неприятные впечатления от отдыха связаны с тем, что ожидания не совпадают с реальностью. Россияне привыкли к высокому уровню обслуживания, но не готовы платить за него по достоинству.
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Новости путешествий , Видео
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