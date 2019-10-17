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Страны, где недолюбливают туристов 

Рамблер 32 минуты назад
Видео рассказывает о странах, где к туристам относятся не слишком приветливо. В первую очередь здесь недолюбливают белокожих путешественников, приезжающих из Европы и Нового Света. Так, Япония, которая исторически была изолирована от прочих стран, недружелюбно настроена по отношению к туристам. Японцы стараются дистанцироваться от галдящих толп и ведут себя довольно холодно. Чем не угодили путешественники Франции? Как относится к туристам Китай? И почему не жалуют приезжих в Великобритании?
Ранее "Рамблер" рассказал, что нельзя делать в Париже.
Новости путешествий , Видео
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