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Что не надо делать в Париже 

Рамблер 2 часа назад
Собираетесь посетить «город любви» и уже составили активную программу? Проверьте, не планируете ли вы совершить ошибки типичного туриста во Франции. «Рамблер» рассказывает какие!

Завтракать в кафе

Знаменитый французский завтрак — это миф. Большинство хороших французских ресторанов по утрам закрыты, а кафе, где есть завтраки, как правило, держат американцы. Лучше всего взять завтрак в отеле, а потом выпить чашечку кофе где-нибудь на веранде с живописным видом.

Использовать такси как средство передвижения

Париж по площади в 20 раз меньше Москвы, а транспортная сеть здесь развита прекрасно: метро и автобусные остановки — на каждом шагу. В идеале ходить пешком или ездить на велосипеде, поскольку город безумно красив, а каждое здание заслуживает отдельного внимания. Вы же не хотите любоваться Парижем из окна машины, стоя в часовых пробках?

Оставлять большие чаевые

Французы чаще всего оставляют на чай мелочь, независимо от того, какой вышел счет. Можете не стараться угодить официантам и смело оставлять 1-3 евро.

Наряжаться

Не забывайте: парижский шик требует небольшой небрежности. Даже собираясь полтора часа на свидание, француженка в спешке прибежит к месту встречи и будет выглядеть так, будто бы она надела первую попавшуюся кофту из шкафа. Если собираетесь в ресторан, внесите небольшую небрежность в ваш образ. К примеру, если делаете акцент нарядном на платье, то не переусердствуйте с макияжем и укладкой.

Избегайте длительных прогулок на Елисейских полях

Или хотя бы будьте предельно внимательны, особенно если у вас с собой приличная сумма денег и запланированный шоппинг. Каким бы прекрасным это место не было, оно самое людное в Париже, и воры-карманники не дремлют. Они умело лавируют между толпами туристов и совершенно незаметно обогащаются за чужой счет. Другая история с шоппингом — в очередях на кассах и примерочных можно простоять полтора часа.
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