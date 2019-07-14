Где отдыхают российские футболисты

После скандала в Монако в 2016 году, когда футболисты Кокорин и Мамаев закатили дорогую вечеринку в клубе Twiga, российские футболисты стали заметно скромнее.

Многие из них в перерывах между играми отдыхают в жарких странах и продолжают выбирать дорогие курорты ОАЭ и Италии, а некоторые отправляются в отели "все включено" в Турции.

Александр Самедов. Большинство футболистов уже остепенились, вступили в брак и завели детей, именно поэтому они стараются провести отпуск в тихих местах, которые подойдут для отдыха с семьей и маленькими детьми. Так поступили Дмитрий Тарасов

Братья Миранчуки, наоборот, еще молоды и не обзавелись семьями. Поэтому молодые люди стараются выбрать роскошные курорты и повеселиться с друзьями.