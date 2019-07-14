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Где отдыхают российские футболисты 

Рамблер 33 минуты назад
После скандала в Монако в 2016 году, когда футболисты Кокорин и Мамаев закатили дорогую вечеринку в клубе Twiga, российские футболисты стали заметно скромнее.
Многие из них в перерывах между играми отдыхают в жарких странах и продолжают выбирать дорогие курорты ОАЭ и Италии, а некоторые отправляются в отели "все включено" в Турции.
Большинство футболистов уже остепенились, вступили в брак и завели детей, именно поэтому они стараются провести отпуск в тихих местах, которые подойдут для отдыха с семьей и маленькими детьми. Так поступили Дмитрий Тарасов и Александр Самедов.
Братья Миранчуки, наоборот, еще молоды и не обзавелись семьями. Поэтому молодые люди стараются выбрать роскошные курорты и повеселиться с друзьями.
Новости путешествий , Фото , Александр Самедов , Дмитрий Тарасов
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