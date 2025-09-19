Four Seasons Hotel Moscow, расположенный на Манежной площади, считается самым дорогим отелем в стране. Стоимость проживания в некоторых люксах может достигать двух миллионов рублей за ночь. Из отеля открываются панорамные виды на Кремль и Красную площадь, а также гости получают доступ к персональному консьержу, спа-услугам и частным резиденциям.

Интерьеры номеров оформлены в классическом стиле с элементами арт-деко, а сам отель находится в здании, построенном по образцу легендарной гостиницы «Москва». Стоимость проживания в номерах достигает 2 миллионов рублей за ночь.

Стоимость проживания оправдывается не только локацией и видом из окна, но и уровнем сервиса, который соответствует международным стандартам люксовых брендов. При этом такая ценовая категория остается недоступной для большинства путешественников и воспринимается как символ элитного туризма.

