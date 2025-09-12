Россия поражает своим разнообразием. Здесь есть вулканы и ледники, горы и степи, арктические сияния и теплые озера. Каждый регион хранит собственные пейзажи, культуру и атмосферу, и путешествовать по ним можно бесконечно.

Камчатка

Земля вулканов и гейзеров. Здесь ледники соседствуют с горячими источниками, а в океане можно увидеть китов. Купаться в термальных водах с видом на заснеженные вершины – особое ощущение.

Алтай

Настоящее «место силы». Горные пики, березовые реки и кристально чистые озера создают атмосферу покоя. Стоит увидеть Телецкое озеро, долину Чулышмана и водопады, не уступающие по красоте зарубежным курортам.

Почему летом и ранней осенью стоит поехать в Карелию

Байкал

Самое глубокое и чистое озеро планеты. Летом здесь теплые пляжи и прозрачная вода, а зимой лед превращается в идеальный каток.

Русский Север

Мир полярных дней и северного сияния. Маяки, водопады и бескрайняя тундра создают ощущение другой планеты.

Подробнее об этих местах рассказал в своем видео блогер @Tonysibir.