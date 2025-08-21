Лето в Карелии часто сравнивают с путешествием по Исландии: здесь можно увидеть такие же дикие и величественные пейзажи.

Главная жемчужина региона – горный парк «Рускеала» с мраморным каньоном глубиной до 50 метров и протяженностью почти километр. По изумрудной глади можно прокатиться на лодке, а для любителей экстрима есть дайвинг в затопленных штольнях, прогулка по подвесным мостам и зиплайн над водой.

Железнодорожные секреты, о которых мало кто знает

Всего в нескольких километрах находятся Рускеальские водопады на реке Тохмайоки. Это каскад из четырех живописных водопадов, самый известный из которых – Ахвенкоски. Именно здесь снимали фильм «А зори здесь тихие».

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.