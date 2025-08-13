Некоторые правила перевозки в поездах дают пассажирам права, о которых многие даже не догадываются.

Например, владелец нижней полки не обязан пускать соседа сверху просто «посидеть». По правилам РЖД, занимать чужие места запрещено.

Еще одно важное право – доступ к пространству под нижней полкой. Оно закреплено за пассажиром с билетом на это место. Сосед сверху может попросить положить туда свои вещи, но при отказе не имеет права настаивать.

Зная эти простые нюансы, можно избежать неловких ситуаций и сделать поездку комфортнее.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.