Когда речь заходит о самых чистых морях России, большинство вспоминает Черное или Белое. Но настоящая жемчужина прячется на Дальнем Востоке – это Японское море.

Вода здесь настолько прозрачная, что в ясную погоду можно увидеть дно на глубине до 20 метров. Все дело в особенностях региона: здесь нет промышленных сбросов, побережье не застроено курортными комплексами, а вода постоянно обновляется морскими течениями. Вместо высоток – скалы и дикая тайга.

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Летом температура воды в Японском море поднимается до 23-24 градусов, что делает его вполне комфортным для купания, хоть сезон и короткий – с конца июля до середины сентября. Именно в это время сюда приезжают дайверы, экотуристы и ученые.

Настолько уникальная экосистема, что в 2000-х ее даже предлагали включить в список объектов ЮНЕСКО.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.