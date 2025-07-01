Лучшие пляжи Калининградской области: куда поехать этим летом

Калининградская область славится не только своими курортными городами вроде Янтарного и Зеленоградска. По всему побережью раскинулись десятки уютных пляжей с белым песком, чистой водой и разным уровнем инфраструктуры. Здесь легко найти место и для активного отдыха, и для уединения.

Вот несколько локаций, которые точно стоит включить в летний маршрут.

Янтарный (пляж Ветреное)

Первый и пока единственный в России пляж, получивший международную награду «Голубой флаг». Широкая береговая линия, чистый песок и удобный спуск к воде делают это место идеальным для семейного отдыха.

Куршская коса

Подойдет тем, кто ищет уединения. Здесь удивительно тихо, а пляжи широкие, песчаные, с белым мелким песком и чистой водой.

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Западный пляж

Рядом с Зеленоградском находится протяженный пляж, с развитой инфраструктурой. Можно совместить пляжный день с прогулкой по набережной и ужином в местном кафе.

Пионерский

Пляж, до которого легко добраться на электричке из Калининграда. Он чистый, широкий и комфортный. Хороший вариант, если хочется вырваться к морю без долгих поездок.

Подробнее об остальных пляжах рассказала в своем видео блогер @guide.eva.