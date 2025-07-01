Лучшие пляжи Калининградской области: куда поехать этим летом
Калининградская область славится не только своими курортными городами вроде Янтарного и Зеленоградска. По всему побережью раскинулись десятки уютных пляжей с белым песком, чистой водой и разным уровнем инфраструктуры. Здесь легко найти место и для активного отдыха, и для уединения.
Вот несколько локаций, которые точно стоит включить в летний маршрут.
Янтарный (пляж Ветреное)
Первый и пока единственный в России пляж, получивший международную награду «Голубой флаг». Широкая береговая линия, чистый песок и удобный спуск к воде делают это место идеальным для семейного отдыха.
Куршская коса
Подойдет тем, кто ищет уединения. Здесь удивительно тихо, а пляжи широкие, песчаные, с белым мелким песком и чистой водой.
Лучшие места для астротуризма в России
Западный пляж
Рядом с Зеленоградском находится протяженный пляж, с развитой инфраструктурой. Можно совместить пляжный день с прогулкой по набережной и ужином в местном кафе.
Пионерский
Пляж, до которого легко добраться на электричке из Калининграда. Он чистый, широкий и комфортный. Хороший вариант, если хочется вырваться к морю без долгих поездок.
Подробнее об остальных пляжах рассказала в своем видео блогер @guide.eva.