Каменный остров – один из четырех крупных островов в дельте Невы, расположенный в пределах Петроградского района.

Это тихое, зеленое и престижное место, где сочетаются природная красота, уникальная архитектура и редкое ощущение уединения. Когда-то здесь находились загородные дачи знати, позже – резиденции партийной элиты, а сегодня это одна из самых дорогих и закрытых локаций города, куда, тем не менее, может попасть любой желающий.

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Здесь приятно гулять вдоль набережной Малой Невки, которая тянется по северной части острова и радует тишиной и живописными видами. По дороге можно рассмотреть старинные особняки в стиле модерн и неоклассицизм. Среди необычных достопримечательностей – железобетонный навес начала XX века, напоминающий о первых инженерных экспериментах с бетоном. А еще на острове есть уютный парк с говорящим названием «Тихий отдых» – там действительно можно укрыться от городского шума в тени вековых деревьев.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @kirsanov_trip.