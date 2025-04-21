Многие помнят живописный виадук из фильмов о Гарри Поттере – тот самый, по которому в Хогвартс ехал волшебный поезд. Но мало кто знает, что в России есть свой аналог – и выглядит он не менее впечатляюще.

Мокринский мост, расположенный на востоке Чувашии рядом с деревней Мокры, был построен в 1918 году. На тот момент это было одно из крупнейших железобетонных сооружений Европы. Его длина – 370 метров, высота – около 30, а ширина всего 4.

Мост имел стратегическое значение: он соединял Казань с Москвой и использовался для перевозки боеприпасов в годы войны. С 1986 года движение по нему прекратилось, но сам мост сохранился.

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Сегодня это не только объект культурного наследия, но и популярное место среди туристов, фотографов и любителей роупджампинга.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @callmedemid.