Весной высокогорные маршруты Сочи пока недоступны – снег начинает сходить только к июню. Но это не значит, что от прогулок на природе нужно отказываться. В предгорьях и у побережья есть немало маршрутов, которые доступны уже в мае.

Один из самых впечатляющих вариантов – каньоны Псахо и «Белые Скалы»: живописные ущелья с прохладной водой и отвесными скалами. Можно посетить водопады. Огурские, Змейковские, Ореховский и Ажек – все находятся недалеко от города и легко доступны.

Куда поехать в Калининградской области на майские праздники

Если хочется больше зелени и редких растений, стоит заглянуть в Дендрарий, Парк Южных культур или Тисо-самшитовую рощу. А в районе Красной Поляны открываются смотровые площадки с видом на Кавказский хребет. Особенно стоит обратить внимание на водопад Поликаря и смотровую «Кругозор Ефремова».

Об этом рассказал в своем видео блогер @ИванГоловин-в1г.