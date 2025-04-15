Если планируете поездку в Калининградскую область, стоит включить в маршрут несколько ключевых локаций. В первую очередь – Курская коса. Недалеко от высоты Эфа находятся широкие пляжи с чистым песком и отличными видами для фото.

Поселок Железнодорожный после реконструкции стал одним из самых уютных в регионе: теперь там отреставрированы улицы и дома, сохранен исторический облик. По дороге можно заехать в Черняховск – здесь также восстановлены здания и чувствуется европейская атмосфера.

Где в России найти черные пляжи и вулканические пейзажи

Для проживания подойдут Зеленоградск или Светлогорск – рядом море, приятная архитектура и до Калининграда около 35 минут на машине. Неподалеку – пляж Филинской бухты, откуда открываются красивые пейзажи.

В самом Калининграде стоит посетить район Амалиенау с сохранившимися немецкими виллами. А если останется время – заглянуть в Советск, где сохранился мост королевы Луизы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @eremin.media.