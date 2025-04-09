Если поехать за границу сейчас не получается, есть направление, которое по впечатлениям не уступает зарубежным – Сахалин.

Остров называют российской Исландией: здесь черные пляжи, вулканические пейзажи, скалы и туман над морем. Пока это место не получило массового туристического потока, как Камчатка, – отличное время запланировать поездку.

Одно из самых живописных мест – маяк Анива. Пейзажи будто сошли с экрана: скалы, пляжи и полное ощущение уединения. Бухта Тихая – еще одна точка притяжения: спокойная вода, местные морепродукты и черный песок под ногами. Рядом находится мыс Птичий – популярное место среди местных, куда добраться непросто, но виды того стоят.

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Сезонная рыбалка на сахалинского лосося и свежие морепродукты – еще один повод внести Сахалин в маршрут. По насыщенности впечатлений это направление не уступает зарубежным.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tonysibir.