Топ три бюджетных направления из Москвы: видео
Планируете короткую поездку, но не хотите тратить много? Из Москвы можно улететь в десятки городов России по цене до 5000 рублей в одну сторону.
Санкт-Петербург
Самое популярное направление. Билет туда можно найти за 2500-2800 рублей. Архитектура, музеи, прогулки по каналам – отличный выбор даже на выходные.
Сочи
Курорт на Черном море, куда билеты обойдутся примерно в 4500 рублей. Горы, пляжи и субтропический климат – если хочется немного южного тепла.
Исторический вокзал Петербурга, о котором почти никто не знает
Екатеринбург
Крупный город на границе Европы и Азии. Билет стоит около 4000 рублей. Здесь стоит посмотреть на конструктивизм, Уралмаш и попробовать уральскую кухню.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.