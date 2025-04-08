Планируете короткую поездку, но не хотите тратить много? Из Москвы можно улететь в десятки городов России по цене до 5000 рублей в одну сторону.

Санкт-Петербург

Самое популярное направление. Билет туда можно найти за 2500-2800 рублей. Архитектура, музеи, прогулки по каналам – отличный выбор даже на выходные.

Сочи

Курорт на Черном море, куда билеты обойдутся примерно в 4500 рублей. Горы, пляжи и субтропический климат – если хочется немного южного тепла.

Исторический вокзал Петербурга, о котором почти никто не знает

Екатеринбург

Крупный город на границе Европы и Азии. Билет стоит около 4000 рублей. Здесь стоит посмотреть на конструктивизм, Уралмаш и попробовать уральскую кухню.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.