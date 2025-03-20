Санкт-Петербург славится своими вокзалами, но среди них есть один, о котором знают немногие – вокзал Парголово. Это настоящий уголок прошлого, где время словно остановилось. Здесь до сих пор сохранился дух начала XX века, а архитектурные детали поражают своей самобытностью.

История вокзала начинается в конце XIX века, когда на его месте стояло небольшое деревянное здание. Однако уже в начале XX века по проекту финского архитектора Бруно Гранхольма здесь появился каменный вокзал в стиле северного модерна.

Сколько стоит самый дорогой билет на поезд в России

Но главное сокровище Парголовского вокзала скрыто внутри. Здесь сохранился роскошный наборный дубовый потолок и редкие изразцовые печи с финского завода «Або». Эти печи – настоящая находка для любителей архитектуры и истории.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @kirsanov_trip.